Resultados de la Lotería del Tolima hoy, lunes 27 de julio de 2026: conozca el número ganador del último sorteo

La noche de este lunes, 27 de julio, se realizó un nuevo sorteo de la Lotería del Tolima, uno de los juegos de azar con mayor tradición en Colombia y que, semana tras semana, entrega millonarios premios a los apostadores.

Números ganadores del Chontico Día y Noche de este lunes 27 de julio

En esta oportunidad, el premio mayor fue de $3.500 millones, además de una amplia bolsa de premios secos distribuidos en diferentes categorías, lo que aumenta las posibilidades de que varios jugadores resulten favorecidos durante cada jornada.

Resultado de la Lotería del Tolima del 27 de julio

Número ganador: 9484

Serie: 123

La quinta: 3

Además del premio principal, el plan de premios contempla reconocimientos económicos como Casa para Siempre, Cero Kilómetros, Dulima Dorada, El Top de la Suerte, El Tren de la Fortuna, Lluvia de Oro y La Ráfaga Millonaria, entre otros incentivos que hacen parte de la estructura del sorteo.

Los jugadores que adquirieron un billete para esta edición pueden verificar si obtuvieron algún premio comparando tanto el número como la serie con la lista oficial de resultados publicada por la entidad organizadora. Este paso es indispensable, ya que ambos datos deben coincidir cuando así lo exijan las condiciones del premio.

Números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 27 de julio de 2026

En caso de resultar ganador, es recomendable conservar el billete en buen estado y adelantar el proceso de reclamación siguiendo los requisitos establecidos por la Lotería del Tolima. Dependiendo del valor obtenido, los trámites pueden variar y requerir la presentación del documento de identidad y del billete original.

La Lotería del Tolima realiza sus sorteos semanalmente y destina parte de los recursos obtenidos con la venta de billetes al financiamiento de programas para el sector salud, además de mantener un plan de premios que busca incentivar la participación de miles de jugadores en todo el territorio nacional.