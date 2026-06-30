¿La suerte estuvo de su lado? Estos fueron los resultados del último sorteo de la Lotería del Tolima

La expectativa volvió a sentirse entre quienes participaron en el más reciente sorteo de la Lotería Tolima, un juego de azar que cada edición reúne a miles de apostadores con la ilusión de llevarse uno de los premios disponibles.

¿Fue el ganador? Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche del martes 30 de junio de 2026

Como ocurre después de cada sorteo, los jugadores ya pueden comparar los números de sus billetes con los resultados oficiales para confirmar si fueron favorecidos.

En caso de resultar ganador, es importante conservar el billete en buen estado y seguir el procedimiento establecido para reclamar el premio correspondiente.

Estos fueron los resultados de la Lotería Tolima

Número ganador: 5678

Serie: 273

Si el premio obtenido supera los montos establecidos por la normativa colombiana, el ganador deberá presentar su documento de identidad y el billete original para iniciar el proceso de reclamación. Además, los premios están sujetos a las retenciones tributarias que establece la ley.

Para evitar inconvenientes, los organizadores recomiendan verificar siempre los resultados a través de los canales oficiales y revisar cuidadosamente tanto el número como la serie del billete antes de asumir que hubo un acierto.

Con el cierre de este sorteo, la Lotería Tolima da paso a una nueva edición, en la que miles de colombianos volverán a probar suerte con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores.