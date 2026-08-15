Resultados de las loterías Medellín y Santander este viernes 14 de agosto: ojo a los números ganadores

Durante la noche de este viernes, 14 de agosto de 2026, cientos de colombianos estuvieron esperando para poder conocer los números ganadores de las Loterías de Medellín, Santander y Risaralda, entre las más populares de Colombia y que reparten millonarios premios.

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Como está programado, cada una de estas se llevó a cabo alrededor de las 11:00 p.m., definiendo los diferentes premios por los que miles de participantes compiten y que superan los 24.800 millones de pesos.

Resultados: Lotería de Medellín del viernes 14 de agosto de 2026

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín es el siguiente: 8929 de la serie 231.

Resultados: Lotería de Santander del viernes 14 de agosto de 2026

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Santander es el siguiente: 7890 de la serie 266.

Resultados: Lotería de Risaralda del viernes 14 de agosto de 2026

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Risaralda se conocerá el próximo viernes 21 de agosto, debido a que el sorteo fue suspendido por el terremoto.

Premios que estuvieron en juego este viernes

La mayor bolsa de dinero corresponde a la Lotería de Medellín, que ofrece un premio mayor de 16.000 millones de pesos. A ella se suma la Lotería de Santander, con 6.500 millones de pesos, mientras que la Lotería de Risaralda entregará un premio principal de 2.333 millones de pesos.

Vale resaltar que los jugadores de estas loterías participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos autorizados o vía web, el cual debe coincidir exactamente en número y serie para reclamar el premio mayor o los premios secos (consulte al respaldo de su billete la forma para reclamar el premio que haya ganado).

Estos son juegos de azar que ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Cabe recordar que las loterías en el país son reguladas por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguelas comprando en puntos oficiales.

Los próximos sorteos de Lotería de Medellín, Santander y Risaralda se jugarán el día viernes, 21 de agosto de 2026, sobre las 11 de la noche. Estos juegos de azar se transmiten en vivo por televisión, radio y Youtube. Los demás resultados (secos) se pueden consultar en las páginas web oficiales.