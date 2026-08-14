Lotería El Sinuano Día y Noche del viernes 14 de agosto de 2026: conozca los resultados

El viernes 14 de agosto de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de la lotería El Sinuano Día y Noche. El número ganador para el premio mayor de $ 1.500 millones en el sorteo del día fue el 2809-7.

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 14 de agosto, según Walter Mercado

Resultados del sorteo Sinuano Día

Premio mayor

El Sinuano Día: 2809-7.

Resultados del sorteo Sinuano Noche

Premio mayor

El Sinuano Noche: pendiente.

El próximo sorteo de El Sinuano Día se jugará este 15 de agosto de 2026 a las 2:30 p. m., mientras que El Sinuano Noche se realizará a las 10:30 p. m.

Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.