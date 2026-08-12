Números ganadores de la lotería El Sinuano: cifras de la suerte del sorteo de este 12 de agosto

El Sinuano se mantiene entre las alternativas de juego de azar que despiertan mayor interés entre los apostadores colombianos. Durante los últimos días, personas de distintas regiones han participado en sus sorteos con la expectativa de acertar alguno de los números premiados.

Loterías del miércoles 12 de agosto: estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Actualmente, en Colombia operan más de 15 loterías, aunque algunas tienen mayor reconocimiento y seguimiento por parte de los jugadores. Entre ellas se encuentra El Sinuano, que cuenta con dos sorteos diarios, una característica que permite participar en diferentes momentos de la jornada y ampliar las posibilidades de obtener un premio.

Por esta razón, consultar los resultados después de cada sorteo es clave para comprobar si el número elegido coincide con alguna de las combinaciones ganadoras. En caso de resultar favorecido, el ganador debe cumplir con las condiciones establecidas para reclamar el premio, entre ellas presentar su documento de identidad.

El juego también cuenta con una modalidad complementaria conocida como La Quinta. Esta alternativa se suma al número principal de cuatro cifras y ofrece a los participantes otra posibilidad de obtener premios dentro del sorteo.

El Sinuano Día

Número ganador: 2849.

La Quinta: 4.

El Sinuano Noche

Número ganador: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

El próximo sorteo de El Sinuano Día se realizará este jueves, 13 de agosto, a las 2:30 p. m., brindando una nueva oportunidad para quienes deseen volver a probar su suerte.