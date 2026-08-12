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Loterías del miércoles 12 de agosto: estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Los resultados de estos sorteos son consultados diariamente por miles de jugadores en diferentes regiones del país.

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Redacción Loterías
12 de agosto de 2026 a las 11:24 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 12 de agosto.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 12 de agosto. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este miércoles 12 de agosto se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de algunas de las principales loterías y chances de Colombia. Los jugadores estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar con mayor seguimiento en el país.

Como ocurre habitualmente, los sorteos generan expectativa entre los apostadores, quienes esperan conocer los números ganadores y comprobar si sus jugadas fueron acertadas.

Resultados de los sorteos de este miércoles 12 de agosto

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 1728.
  • La Quinta: 8.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Los resultados de estos sorteos son consultados diariamente por miles de jugadores en diferentes regiones del país. Una vez se conocen los números oficiales, los participantes pueden verificar sus tiquetes o apuestas para determinar si obtuvieron algún premio.

Es importante recordar que los resultados deben ser comprobados únicamente a través de los canales oficiales de cada juego y que los premios están sujetos a las condiciones establecidas para cada modalidad.