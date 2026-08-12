Loterías del miércoles 12 de agosto: estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Este miércoles 12 de agosto se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de algunas de las principales loterías y chances de Colombia. Los jugadores estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar con mayor seguimiento en el país.

Como ocurre habitualmente, los sorteos generan expectativa entre los apostadores, quienes esperan conocer los números ganadores y comprobar si sus jugadas fueron acertadas.

Resultados de los sorteos de este miércoles 12 de agosto

El Dorado Mañana

Premio mayor: 1728.

La Quinta: 8.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Los resultados de estos sorteos son consultados diariamente por miles de jugadores en diferentes regiones del país. Una vez se conocen los números oficiales, los participantes pueden verificar sus tiquetes o apuestas para determinar si obtuvieron algún premio.

Es importante recordar que los resultados deben ser comprobados únicamente a través de los canales oficiales de cada juego y que los premios están sujetos a las condiciones establecidas para cada modalidad.