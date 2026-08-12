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¿Fue el ganador? Resultado lotería Chontico Día y Noche del miércoles 12 de agosto de 2026

Los resultados de ambos sorteos se deben consultar a través de los canales oficiales.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
12 de agosto de 2026 a las 1:23 p. m.
Chontico Millonario jugó este miércoles en sus dos horarios tradicionales.
Chontico Millonario jugó este miércoles en sus dos horarios tradicionales. Foto: Getty Images

Este miércoles, 12 de agosto de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional Lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

Se conocieron los números ganadores del Chontico en sus dos sorteos de este 11 de julio.
El Chontico publicó los resultados de los sorteos de la tarde y la noche de este sábado. Foto: Getty Images / Chontico

El sorteo 8520 dejó como número ganador el 2763, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 0.

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 12 de agosto de 2026

Premio mayor: 2763 - 0

  • Tres últimos: 763.
  • Dos últimos: 63.
  • Cifra completa: 2763.
  • La Quinta: 0.
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Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 12 de agosto de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente.
  • Dos últimos: pendiente.
  • Cifra completa: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.
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El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el jueves 13 de agosto, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 11 de agosto de 2026 - 8655. La Quinta 9.
  • 10 de agosto de 2026 - 5581. La Quinta 2.
  • 9 de agosto de 2026 - 2101. La Quinta 3.

Chontico Noche

  • 11 de agosto de 2026 - 9193. La Quinta: 8.
  • 10 de agosto de 2026 - 3356. La Quinta: 0.
  • 9 de agosto de 2026 - 6931. La Quinta: 4.