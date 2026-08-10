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Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del lunes 10 de agosto de 2026

Acá puede ver si ganó el premio mayor de los sorteos de la 1:00 p. m. y a las 8:00 p. m.

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Redacción Loterías
10 de agosto de 2026 a las 7:03 p. m.
El número completo y 'La Quita' marcaron la suerte del Chontico Día y Noche.
El número completo y 'La Quita' marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

Este lunes, 10 de agosto de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional Lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

Se conocieron los números ganadores del Chontico en sus dos sorteos de este 11 de julio.
El Chontico publicó los resultados de los sorteos de la tarde y la noche de este sábado. Foto: Getty Images / Chontico

El sorteo 8518 dejó como número ganador el 5581, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 2.

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 10 de agosto de 2026

Premio mayor: 5581 - 2

  • Tres últimos: 581.
  • Dos últimos: 81.
  • Cifra completa: 5581.
  • La Quinta: 2.
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Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 10 de agosto de 2026

Premio mayor: 3356 - 0

  • Tres últimos: 356.
  • Dos últimos: 56.
  • Cifra completa: 3356.
  • La Quinta: 0.
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El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el martes 11 de agosto, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 9 de agosto de 2026 - 2101. La Quinta 3.
  • 8 de agosto de 2026 - 7137. La Quinta 3.
  • 7 de agosto de 2026 - 5056. La Quinta: 8.

Chontico Noche

  • 9 de agosto de 2026 - 6931. La Quinta: 4.
  • 8 de agosto de 2026 - 7137. La Quinta: 3.
  • 7 de agosto de 2026 - 2322. La Quinta: 8.