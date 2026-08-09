Conozca los números ganadores del último sorteo de Súper Astro Luna este domingo, 9 de agosto

Durante la noche de este domingo, 9 de agosto, se llevó a cabo el sorteo número 8207 de la lotería Super Astro Luna, que entrega un premio equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

Resultados ganadores de los sorteos El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números de suerte hoy domingo, 9 de agosto

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor fue otorgado al número 8207 bajo el signo Piscis.

Números ganadores Super Astro Luna

Cifra: 8207

Signo: Piscis

Premios y modalidades de apuesta

Este importante juego de azar ofrece niveles de premios según el número de aciertos que tenga el jugador:

4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.

gana 42.000 veces el monto apostado. 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.

gana 1.000 veces la apuesta. 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

¿Día de suerte? Resultado de la lotería Chontico Día y Noche de este domingo, 9 de agosto de 2026

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este lunes, 10 de agosto de 2026. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

¿Cómo jugar al Super Astro Luna?

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual.