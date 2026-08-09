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Resultados ganadores de los sorteos El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números de suerte hoy domingo, 9 de agosto

El cierre de fin de semana arrojó cifras de suerte para las principales loterías del país.

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Redacción Loterías
9 de agosto de 2026 a las 2:23 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Los juegos de suerte y azar continúan formando parte de las alternativas preferidas por muchos colombianos que buscan obtener un premio económico. Aunque acertar las combinaciones ganadoras implica una baja probabilidad, estos sorteos mantienen una amplia participación debido a los atractivos montos que ofrecen.

La Lotería de Boyacá realizó su sorteo del 9 de mayo de 2026 con un premio mayor de 15.000 millones.
Resultados de la Lotería de Boyacá: números ganadores del sábado 8 de agosto de 2026

Entre las opciones con mayor frecuencia de juego se encuentra El Paisita, que cuenta con dos ediciones durante el día. El sorteo diurno se lleva a cabo a las 2:00 p. m., mientras que la jornada nocturna tiene lugar a las 8:00 p. m., permitiendo a los participantes probar suerte en ambas oportunidades.

El Paisita Día - 9 de agosto

  • Premio mayor: 1817
  • La Quinta: 2
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El Paisita Noche - 9 de agosto

  • Premio mayor: 1165
  • Animal: Toro
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Por su parte, La Caribeña conserva una importante tradición entre los jugadores del país. Su propuesta incluye premios principales, secos y aproximaciones, modalidades que permiten diferentes formas de obtener reconocimientos económicos y mantienen el interés alrededor de cada sorteo.

La Caribeña Día - 9 de agosto

  • Premio mayor: 7924
  • La Quinta: 0
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La Caribeña Noche - 9 de agosto

  • Premio mayor: 5943
  • La Quinta: 5
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Otro de los juegos conocidos es El Dorado, cuya programación contempla sorteos a las 11:00 a. m. de lunes a sábado. Los domingos y días festivos cuenta con horarios especiales, mientras que su edición nocturna se realiza a las 7:30 p. m. Estas alternativas hacen que los apostadores tengan diferentes momentos de la jornada para participar y consultar posteriormente los resultados.

Dorado Noche - 9 de agosto

  • Premio mayor: 9125
  • La Quinta: 0
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