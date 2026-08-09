Resultados ganadores de los sorteos El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números de suerte hoy domingo, 9 de agosto

Los juegos de suerte y azar continúan formando parte de las alternativas preferidas por muchos colombianos que buscan obtener un premio económico. Aunque acertar las combinaciones ganadoras implica una baja probabilidad, estos sorteos mantienen una amplia participación debido a los atractivos montos que ofrecen.

Resultados de la Lotería de Boyacá: números ganadores del sábado 8 de agosto de 2026

Entre las opciones con mayor frecuencia de juego se encuentra El Paisita, que cuenta con dos ediciones durante el día. El sorteo diurno se lleva a cabo a las 2:00 p. m., mientras que la jornada nocturna tiene lugar a las 8:00 p. m., permitiendo a los participantes probar suerte en ambas oportunidades.

El Paisita Día - 9 de agosto

Premio mayor: 1817

La Quinta: 2

El Paisita Noche - 9 de agosto

Premio mayor: 1165

Animal: Toro

Por su parte, La Caribeña conserva una importante tradición entre los jugadores del país. Su propuesta incluye premios principales, secos y aproximaciones, modalidades que permiten diferentes formas de obtener reconocimientos económicos y mantienen el interés alrededor de cada sorteo.

La Caribeña Día - 9 de agosto

Premio mayor: 7924

La Quinta: 0

La Caribeña Noche - 9 de agosto

Premio mayor: 5943

La Quinta: 5

Otro de los juegos conocidos es El Dorado, cuya programación contempla sorteos a las 11:00 a. m. de lunes a sábado. Los domingos y días festivos cuenta con horarios especiales, mientras que su edición nocturna se realiza a las 7:30 p. m. Estas alternativas hacen que los apostadores tengan diferentes momentos de la jornada para participar y consultar posteriormente los resultados.

Dorado Noche - 9 de agosto