La Antioqueñita Día y Tarde: estos fueron los resultados del domingo, 9 de agosto de 2026

Este domingo, 9 de agosto de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del popular sorteo de La Antioqueñita, uno de los juegos de azar con mayor reconocimiento entre los apostadores en Colombia. Como ocurre en cada jornada, el sorteo genera expectativa entre quienes están atentos a los números ganadores y a la posibilidad de quedarse con alguno de sus premios.

La popular lotería realiza dos sorteos al día, uno durante la mañana y otro en horas de la tarde. En cada edición, los apostadores eligen las cifras con las que esperan tener suerte y conseguir un premio al acertar el resultado ganador.

Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 8 de agosto de 2026

El sorteo se basa en la selección de cuatro números, cada uno entre el 0 y el 9. No obstante, en sus ediciones más recientes se incorporó una quinta balota, ampliando las alternativas del juego y aumentando la expectativa entre los participantes al conocer los resultados.

En el sorteo número 6671 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, el resultado ganador fue 1291, mientras que la quinta balota correspondió al número 6.

Resultados del sorteo del 9 de agosto – La Antioqueñita Día

Número ganador: 1291

Quinta balota: 6

Por su parte, el sorteo de la tarde suele llevarse a cabo a las 4:00 p. m. y se transmite en directo por el canal oficial de YouTube La Red Gana, permitiendo a los participantes consultar rápidamente los números que resultaron ganadores.

Resultados del sorteo del 8 de agosto – La Antioqueñita Tarde