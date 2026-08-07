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Lotería La Antioqueñita Día y Tarde del 7 de agosto de 2026: conozca los resultados

Revise aquí los números ganadores del premio mayor de la lotería La Antioqueñita, que juega todos los días en la mañana y tarde.

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Redacción Loterías
7 de agosto de 2026 a las 12:26 p. m.
La Antioqueñita se jugó en sus dos horarios habituales
La Antioqueñita se jugó en sus dos horarios habituales Foto: Getty Images

Este viernes, 7 de agosto, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería La Antioqueñita Día y Noche.

Resultados del sorteo de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

  • Número ganador: 7396.
  • Quinta balota: 8.
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Resultados del sorteo de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

  • Número ganador: Pendiente.
  • Quinta balota: Pendiente.
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El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el sábado 8 de agosto de 2026, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.

Lotería La Antioqueñita Día y Noche del 21 de septiembre.
Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: consulte aquí los resultados de este jueves 6 de agosto de 2026

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