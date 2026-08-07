Lotería La Antioqueñita Día y Tarde del 7 de agosto de 2026: conozca los resultados

Este viernes, 7 de agosto, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería La Antioqueñita Día y Noche.

Resultados del sorteo de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

Número ganador: 7396.

Quinta balota: 8.

Resultados del sorteo de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

Número ganador: Pendiente.

Quinta balota: Pendiente.

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el sábado 8 de agosto de 2026, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: consulte aquí los resultados de este jueves 6 de agosto de 2026

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.