Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: consulte aquí los resultados de este jueves 6 de agosto de 2026

La Antioqueñita es uno de los juegos de azar más populares de Colombia. Esta lotería cuenta con dos sorteos diarios, consolidándose como una excelente alternativa para quienes sueñan con ganar premios millonarios.

Tal como lo indica su nombre, este juego es uno de los más representativos del departamento de Antioquia y cada día atrae a miles de apostadores que confían en la suerte con la esperanza de transformar su vida gracias a los premios que ofrece.

Resultado del millonario acumulado del Baloto HOY: sorteo del miércoles 5 de agosto de 2026

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este jueves, 6 de agosto de 2026, el número ganador fue 6973, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’ número 1.

Resultados de La Antioqueñita Día este jueves, 6 de agosto de 2026

Número ganador: 6973.

Quinta balota: 1.

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta edición se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados de La Antioqueñita Tarde este jueves, 6 de agosto de 2026

Número ganador: 6468.

Quinta balota: 1.

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.