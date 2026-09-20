La Lotería del Cauca realizó el sábado 19 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo. El resultado permite a quienes compraron un billete para esta edición comprobar si obtuvieron el premio mayor o alguno de los premios secos.

El sorteo tuvo lugar durante la noche del sábado y, una vez finalizó, fueron dados a conocer los números correspondientes a esta jornada. Los jugadores pueden revisar sus billetes y comparar la combinación registrada con los resultados oficiales.

Super Astro Luna: números y signo ganador del sorteo 8248 de este sábado, 19 de septiembre

Resultado de la Lotería del Cauca

Estos fueron los números del premio mayor del sorteo del sábado:

Número: 3409.

Serie: 240.

Para comprobar si obtuvo algún premio, es importante revisar tanto el número como la serie del billete y confirmar que coincidan con los resultados oficiales.

¿Qué debe hacer si su billete es ganador?

Si aparece entre los números premiados, conserve el billete original y manténgalo en buen estado.

No escriba sobre él ni haga modificaciones, pues deberá presentarlo como parte del proceso para reclamar el premio.

La Lotería del Cauca realiza su sorteo semanalmente, cada sábado, y cuenta con una larga tradición entre los jugadores del país.

Los recursos generados por la comercialización de sus billetes también tienen como destino el financiamiento de los servicios de salud.

Por eso, después de conocer los resultados del sorteo del 19 de septiembre de 2026, los participantes pueden comparar los datos de su billete con la información oficial para determinar si obtuvieron alguno de los premios.

Resultados de la Lotería de Boyacá: números ganadores del sábado 19 de septiembre de 2026

Historia y premios de la Lotería del Cauca

La historia de la Lotería del Cauca se remonta a Popayán. La entidad adquirió vida jurídica el 4 de julio de 1974, durante la administración del entonces gobernador Aurelio Iragorri Hormaza, bajo la figura de Empresa Industrial y Comercial del Estado.

Un año después, el 4 de julio de 1975, se realizó en Popayán el sorteo número 001. Desde entonces, la lotería ha mantenido sus sorteos como parte de la tradición de los juegos de azar en Colombia.

Actualmente, su plan de premios contempla un premio mayor de 8.000 millones de pesos, además de premios secos con valores que van desde los 10 millones hasta los 300 millones de pesos.

La Lotería del Cauca realiza un único sorteo semanal, programado para los sábados a las 11:00 de la noche. La transmisión se puede seguir a través de Canal 1 y de sus redes sociales.