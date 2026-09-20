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Resultados de la Lotería de Boyacá: números ganadores del sábado 19 de septiembre de 2026

Un nuevo juego se realizó, soltando cifras ganadoras de un sorteo millonario.

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Redacción Loterías
20 de septiembre de 2026 a las 6:08 a. m.
El premio mayor de la Lotería de Boyacá
El premio mayor de la Lotería de Boyacá Foto: Getty Images / Lotería de Boyacá

Este sábado, 19 de septiembre de 2026, se llevó a cabo un buen sorteo de la Lotería de Boyacá, donde un apostador se convirtió en feliz ganador del premio mayor de $15.000 millones.

El sorteo se llevó a cabo durante la noche, momento en el que miles de jugadores estuvieron pendientes de conocer la combinación ganadora y verificar sus billetes. La tradicional lotería boyacense continúa así como uno de los juegos de azar con mayores premios en Colombia.

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Resultado del premio mayor sábado 19 de septiembre de 2026

Número ganador de $15.000 millones

  • Número: 8004
  • Serie: 240
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Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera:

  • Premio Mayor: $ 15.000.000.000
  • Premio Fortuna: $ 1.000.000.000
  • Premio Alegría: $ 400.000.000
  • Premio Ilusión: $ 300.000.000
  • Premio Esperanza: $100.000.000
  • Premio Berraquera: $ 50.000.000
  • Premio Optimismo: $ 20.000.000
  • Premio Valentía: $10.000.000