Resultados de la Lotería de Boyacá: números ganadores del sábado 19 de septiembre de 2026

Este sábado, 19 de septiembre de 2026, se llevó a cabo un buen sorteo de la Lotería de Boyacá, donde un apostador se convirtió en feliz ganador del premio mayor de $15.000 millones.

El sorteo se llevó a cabo durante la noche, momento en el que miles de jugadores estuvieron pendientes de conocer la combinación ganadora y verificar sus billetes. La tradicional lotería boyacense continúa así como uno de los juegos de azar con mayores premios en Colombia.

Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña para el sábado 12 de septiembre

Resultado del premio mayor sábado 19 de septiembre de 2026

Número ganador de $15.000 millones

Número: 8004

Serie: 240

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera: