Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña para el sábado 12 de septiembre

Los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya entregaron sus resultados correspondientes al sábado 12 de septiembre, por lo que miles de apostadores ya pueden verificar si la suerte estuvo de su lado.

Super Astro Luna hoy: resultado del sorteo de este viernes, 11 de septiembre

Estas loterías se encuentran entre las más consultadas en Colombia debido a sus sorteos diarios, que ofrecen premios a quienes aciertan la combinación ganadora.

Resultados del sábado 12 de septiembre

Estos fueron los números ganadores de los principales sorteos del día:

El Dorado Mañana

Premio mayor: 0039.

La Quinta: 4.

El Dorado Tarde

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

El Paisita Día

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

El Paisita Noche

Premio mayor: 5525

La Quinta: Delfín.

La Caribeña Día

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

La Caribeña Noche

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

Horarios de los sorteos

Estos juegos de azar realizan sorteos todos los días en diferentes franjas horarias.

El Dorado Mañana: 11:00 a. m.

El Dorado Tarde: 3:30 p. m.

El Paisita Día: 1:00 p. m.

El Paisita Noche: 6:30 p. m.

La Caribeña Día: 2:30 p. m.

La Caribeña Noche: 10:30 p. m.

¿Cómo reclamar un premio?

Quienes resulten ganadores deben conservar el tiquete en buen estado y presentarlo en un punto autorizado para iniciar el proceso de cobro. Además, es importante verificar las condiciones establecidas por el operador del sorteo, ya que el trámite puede variar según el monto del premio obtenido.

Los operadores también recomiendan revisar los resultados únicamente a través de sus canales oficiales o distribuidores autorizados para evitar confusiones al momento de confirmar la combinación ganadora.