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¿Salió ganador? Estos son los resultados de la lotería Sinuano Día y Noche de este viernes 11 de septiembre de 2026

Esta lotería realiza dos sorteos cada día, lo que brinda a los participantes la posibilidad de probar suerte tanto en el sorteo Día como en el de Noche.

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Redacción Loterías
11 de septiembre de 2026 a las 2:50 p. m.
Resultados último sorteo Sinuano Día y Noche
Resultados último sorteo Sinuano Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos este viernes, 11 de septiembre, a los resultados de El Sinuano Día y Sinuano Noche, dos de los sorteos más populares del país por sus premios y frecuencia diaria.

Como es habitual, El Sinuano realiza dos sorteos cada día, uno en la jornada diurna y otro en la noche, permitiendo a los apostadores conocer rápidamente si su número fue el ganador del premio mayor.

Se conocieron los números ganadores del Chontico en sus dos sorteos de este 11 de julio.
Resultados ganadores de la lotería El Chontico Día y Noche de hoy viernes, 11 de septiembre

Resultados de El Sinuano del 11 de septiembre

El Sinuano Día

  • Número ganador: 2058
  • La Quinta: 1
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El Sinuano Noche

  • Número ganador: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

¿Cómo reclamar un premio?

Quienes resulten ganadores deben verificar que su billete o comprobante de apuesta coincida exactamente con el número y la serie sorteados, cuando corresponda. El pago del premio dependerá del monto ganado y deberá reclamarse en los puntos autorizados, presentando el documento de identidad y el comprobante original en buen estado.

Además, es recomendable revisar los tiempos establecidos para reclamar el premio y conservar el tiquete hasta completar el proceso de pago.

El Sinuano ofrece dos sorteos diarios,una modalidad que le permite a los jugadores participar tanto en la jornada del día como en la de la noche. Los resultados oficiales son publicados poco después de cada sorteo a través de los canales autorizados.