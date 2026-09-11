Loterías

Resultados ganadores de la lotería El Chontico Día y Noche de hoy viernes, 11 de septiembre

Un nuevo juego se realizó, arrojando las cifras ganadoras de este próximo cierre de semana.

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Redacción Loterías
11 de septiembre de 2026 a las 1:35 p. m.
El Chontico publicó los resultados de los sorteos de la tarde y la noche de este sábado.
El Chontico publicó los resultados de los sorteos de la tarde y la noche de este sábado. Foto: Getty Images / Chontico

Este viernes, 11 de septiembre de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

Lotería Chontico Día y Noche
Lotería Chontico Día y Noche Foto: Chontico millonario

El sorteo 8550 dejó como número ganador el 8621, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 6.

Resultado de Chontico Día - 11 de septiembre

Premio mayor: 8621 - 6

  • Tres últimos: 621.
  • Dos últimos: 21.
  • Cifra completa: 8621.
  • Último número: 6.
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Resultado de Chontico Noche - 11 de septiembre

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 10 de septiembre de 2026: 8023. La Quinta: 6.
  • 9 de septiembre de 2026: 4610. La Quinta: 5.
  • 8 de septiembre de 2026: 0364. La Quinta: 5.

Chontico Noche

  • 10 de septiembre de 2026: 0279. La Quinta: 2.
  • 9 de septiembre de 2026: 0456. La Quinta: 6.
  • 8 de septiembre de 2026: 4076. La Quinta: 0.