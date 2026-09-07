¿Se hizo millonario? Resultado de la lotería Chontico Día y Noche de este lunes, 7 de septiembre de 2026

Este lunes, 7 de septiembre de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.
El sorteo 8546 dejó como número ganador el 1790, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.
Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 5.
Resultado de Chontico Día - 7 de septiembre
Premio mayor: 1790 - 5
- Tres últimos: 790.
- Dos últimos: 90.
- Cifra completa: 1790.
- Último número: 5.
Resultado de Chontico Noche - 7 de septiembre
Premio mayor: pendiente.
- Tres últimos: pendiente.
- Dos últimos: pendiente.
- Cifra completa: pendiente.
- Último número: pendiente.
El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el martes 8 de septiembre, en los horarios habituales.
Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.
Chontico Día
- 6 de septiembre de 2026: 4086. La Quinta: 5.
- 5 de septiembre de 2026: 0196. La Quinta: 8.
- 4 de septiembre de 2026: 1846. La Quinta: 2.
Chontico Noche
- 6 de septiembre de 2026: 7340. La Quinta: 5.
- 5 de septiembre de 2026: 4862. La Quinta: 6.
- 4 de septiembre de 2026: 0701. La Quinta: 3.