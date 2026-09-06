Resultados Chontico Día y Noche hoy, domingo 6 de septiembre de 2026: revise los números ganadores

El Chontico vuelve a captar la atención de los apostadores este domingo 6 de septiembre de 2026, con sus tradicionales sorteos en las jornadas diurna y nocturna.

Resultado de la Antioqueñita día y tarde: números que se llevaron el premio gordo el sábado 5 de septiembre

Este juego de chance, autorizado en el Valle del Cauca, entrega diariamente una combinación de cuatro cifras y cuenta además con La Quinta, una balota adicional que los jugadores deben tener en cuenta al momento de comprobar sus apuestas.

Los sorteos se realizan durante toda la semana, aunque sus horarios pueden variar dependiendo del día. Los domingos, el Chontico Día juega a la 1:00 p. m., mientras que el Chontico Noche se realiza a las 10:00 p. m.

Resultado del Chontico Día hoy, 6 de septiembre

El sorteo correspondiente a la jornada diurna de este sábado dejó la siguiente combinación ganadora:

Número ganador: 4086

La Quinta: 5

Los jugadores deben revisar con atención tanto la combinación principal como la balota adicional para establecer si obtuvieron alguno de los premios contemplados por el juego.

Resultado del Chontico Noche hoy, 6 de septiembre

Para la jornada nocturna, estos son los números del sorteo de este sábado:

Número ganador: por definirse

La Quinta: Por definirse

Quienes hayan participado pueden verificar el número impreso en su tiquete y compararlo con el resultado oficial una vez finalice cada sorteo.

Resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda del viernes 4 de septiembre de 2026

¿Cuándo juega el Chontico?

El Chontico Día se realiza todos los días, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 de la tarde. En el caso del Chontico Noche, el horario cambia: de lunes a viernes juega en la noche, mientras que los sábados el sorteo se lleva a cabo a las 10:00 p. m.

Además de estas dos modalidades, existe el Super Chontico Millonario, que tiene su propio calendario de sorteos.

Se recomienda a los apostadores conservar el tiquete en buen estado y comprobar los resultados a través de los canales autorizados antes de realizar cualquier reclamación.