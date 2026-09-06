Lotería de Boyacá: estos son los números ganadores del sorteo del 5 de septiembre de 2026

La noche de este sábado, 5 de septiembre de 2026, se realizó un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales del país.
Como ocurre cada semana, miles de apostadores estuvieron atentos a los números ganadores con la esperanza de llevarse el premio mayor.
Este nuevo sorteo volvió a despertar la ilusión entre los participantes, quienes ven en esta lotería una oportunidad para cambiar su vida y cumplir el anhelado sueño de convertirse en millonarios.
Resultado del premio mayor sábado 5 de septiembre de 2026
Número ganador de $15.000 millones
- Número: 2751
- Serie: 245
Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá
El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera:
- Premio Mayor: $ 15.000.000.000
- Premio Fortuna: $1.000.000.000
- Premio Alegría: $ 400.000.000
- Premio Ilusión: $ 300.000.000
- Premio Esperanza: $ 100.000.000
- Premio Berraquera: $ 50.000.000
- Premio Optimismo: $ 20.000.000
- Premio Valentía: $ 10.000.000
Cómo reclamar el premio si vive fuera de Tunja
Para aquellos afortunados ganadores que residen fuera de la capital boyacense, el proceso de cobro requiere seguir pasos específicos:
Dirigirse a oficinas autorizadas: Los ganadores deben acudir a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados más cercanos.
Documentación requerida: Premio original diligenciado al respaldo con información del ganador
- Registro RCO-01 Cobro de premios descargado y diligenciado
- Huella digital
- Copia del documento de identidad
- Copia del RUT
- Certificación bancaria (no mayor a 30 días de expedición)
Proceso de envío: El premio y sus soportes son enviados a la Lotería de Boyacá para tramitar el pago según el procedimiento establecido.
Tiempos de pago: El distribuidor envía premios cada 8 días a la lotería de Boyacá. El tiempo estimado para el pago depende del valor del premio y si requiere certificación de autenticidad por parte de la empresa impresora.