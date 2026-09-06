Lotería de Boyacá: estos son los números ganadores del sorteo del 5 de septiembre de 2026

La noche de este sábado, 5 de septiembre de 2026, se realizó un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales del país.

Como ocurre cada semana, miles de apostadores estuvieron atentos a los números ganadores con la esperanza de llevarse el premio mayor.

La lotería jugó este sábado, 7 de marzo Foto: Redes sociales/Getty images/Montaje:Semana

Este nuevo sorteo volvió a despertar la ilusión entre los participantes, quienes ven en esta lotería una oportunidad para cambiar su vida y cumplir el anhelado sueño de convertirse en millonarios.

Resultado del premio mayor sábado 5 de septiembre de 2026

Número ganador de $15.000 millones

Número: 2751

Serie: 245

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera:

Premio Mayor: $ 15.000.000.000

Premio Fortuna: $1.000.000.000

Premio Alegría: $ 400.000.000

Premio Ilusión: $ 300.000.000

Premio Esperanza: $ 100.000.000

Premio Berraquera: $ 50.000.000

Premio Optimismo: $ 20.000.000

Premio Valentía: $ 10.000.000

Cómo reclamar el premio si vive fuera de Tunja

Para aquellos afortunados ganadores que residen fuera de la capital boyacense, el proceso de cobro requiere seguir pasos específicos:

Dirigirse a oficinas autorizadas: Los ganadores deben acudir a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados más cercanos.

Documentación requerida: Premio original diligenciado al respaldo con información del ganador

Registro RCO-01 Cobro de premios descargado y diligenciado

Huella digital

Copia del documento de identidad

Copia del RUT

Certificación bancaria (no mayor a 30 días de expedición)

Proceso de envío: El premio y sus soportes son enviados a la Lotería de Boyacá para tramitar el pago según el procedimiento establecido.

Tiempos de pago: El distribuidor envía premios cada 8 días a la lotería de Boyacá. El tiempo estimado para el pago depende del valor del premio y si requiere certificación de autenticidad por parte de la empresa impresora.