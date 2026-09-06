Lotería

Números ganadores de El Dorado y La Caribeña de este domingo 6 de septiembre de 2026

Así se vivió el más reciente sorteo de estos importantes juegos de azar.

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Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

6 de septiembre de 2026 a las 8:00 p. m.
La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 18 de febrero.
La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 18 de febrero. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Los juegos de azar mantienen una amplia popularidad en Colombia, donde cada día miles de personas participan en distintos sorteos con la expectativa de llevarse alguno de los premios.

La jornada de sorteos de la Antioqueñita dejó nuevos resultados este sábado 22 de agosto.
Resultado de la Antioqueñita día y tarde: números que se llevaron el premio gordo el sábado 5 de septiembre

Aunque las posibilidades de acertar son reducidas, la ilusión de obtener una suma de dinero importante lleva a muchos jugadores a probar suerte diariamente.

El Dorado Noche - 5 de septiembre

  • Premio mayor: 9201.
  • Animal: 0.

La Caribeña día- 5 de septiembre

La Caribeña también se mantiene entre los sorteos con mayor reconocimiento entre los jugadores en Colombia. Su oferta incluye premios millonarios, secos y aproximaciones, con diferentes opciones para quienes buscan acertar y llevarse un premio.

  • Premio mayor: 2573.
  • Quinta: 2.

La Caribeña noche- 6 de septiembre

  • Premio mayor: xxxx.
  • Quinta: x.