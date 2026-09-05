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Resultado de la Antioqueñita día y tarde: números que se llevaron el premio gordo el sábado 5 de septiembre

La Antioqueñita de este sábado reveló los números ganadores en sus ediciones día y tarde.

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Redacción Loterías
5 de septiembre de 2026 a las 12:58 p. m.
Los jugadores pudieron consultar los números ganadores de la Antioqueñita este sábado.
Los jugadores pudieron consultar los números ganadores de la Antioqueñita este sábado. Foto: Getty Images / La Antioqueñita

La edición de la Antioqueñita de este sábado, 14 de febrero 2026, entregó nuevos números que se llevaron los premios mayores tanto en la jornada del día como en la de la tarde.

Con cuatro cifras principales y la modalidad especial de La Quinta, que ofrece oportunidades adicionales de premio.

Resultado de la Antioqueñita Día

El sorteo de la edición día se realizó a las 10:00 de la mañana, dejó el resultado:

Premio mayor: 0215 - 1

  • Tres últimos números: 215
  • Dos últimos números: 15
  • Cifra completa: 0215
  • Último número: 1
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Resultado de la Antioqueñita Tarde

La edición de la tarde se realizó a las 4:00 p.m., dejando también sus números ganadores:

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos números: pendiente
  • Dos últimos números: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente
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El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este domingo, 6 de septiembre, a las 10:00 de la mañana.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

Cómo funciona la Antioqueñita

La mecánica del juego es sencilla: cada participante elige cuatro números entre el 0 y el 9.

Además, la modalidad “La Quinta” agrega una cifra extra al número apostado, lo que no solo incrementa las opciones de ganar, sino que convierte cada sorteo en un momento cargado de expectativa y emoción.

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