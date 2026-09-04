Lotería de Bogotá hoy: conozca el número ganador del premio mayor del sorteo de este jueves 3 de septiembre

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 3 de septiembre de 2026 su sorteo número 2862, con un premio mayor que alcanzó los $12.000 millones. El sorteo se llevó a cabo, como ocurre cada semana, a las 11:15 p. m.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del jueves, 3 de septiembre de 2026

Este fue el número ganador de la Lotería de Bogotá

Los jugadores que adquirieron su billete o fracción para el sorteo 2862 deberán verificar el número y la serie con el resultado oficial para determinar si obtuvieron alguno de los premios.

Resultado ganador:

Número: 3427

3427 Serie: 006

La Lotería de Bogotá realiza sus sorteos únicamente los jueves, por lo que quienes quieran participar en una próxima edición deberán adquirir el billete o fracción correspondiente antes del siguiente sorteo.

Estos fueron los últimos resultados

Antes del sorteo de este jueves, los resultados más recientes de la Lotería de Bogotá fueron:

27 de agosto de 2026, sorteo 2861: número 7280, serie 388.

número 7280, serie 388. 20 de agosto de 2026, sorteo 2860: número 9217, serie 137.

número 9217, serie 137. 13 de agosto de 2026, sorteo 2859: número 0872, serie 343.

Estos resultados permiten consultar la secuencia de los números ganadores de los últimos sorteos, aunque los resultados anteriores no determinan los números que pueden salir en una próxima edición.