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Lotería de Bogotá hoy: resultados y número ganador del premio mayor de este jueves 27 de agosto

Los jugadores ya pueden consultar los números que resultaron ganadores esta noche.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

28 de agosto de 2026 a las 6:22 a. m.
Los resultados de la jornada ya permiten conocer si algún billete obtuvo el gran premio.
Los resultados de la jornada ya permiten conocer si algún billete obtuvo el gran premio. Foto: Getty Images / Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá realiza este jueves 27 de agosto de 2026 su sorteo número 2861, con un premio mayor de $12.000 millones.

Chontico Millonario jugó este sábado en sus dos horarios tradicionales.
Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del 27 de agosto de 2026

El sorteo se lleva a cabo únicamente los jueves y tiene como hora habitual las 11:15 p. m., momento en el que los jugadores pueden conocer los números favorecidos y los diferentes premios secos.

Resultado de la Lotería de Bogotá hoy, jueves 27 de agosto

El sorteo 2861 de la Lotería de Bogotá tiene como principal atractivo su premio mayor con uno de los montos más importantes dentro del plan de premios de la lotería.

  • Número ganador del premio mayor: 7280
  • Serie: 388
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Los resultados deben ser verificados por los jugadores con el billete o fracción adquirida y mediante los canales oficiales de la Lotería de Bogotá.

Estos fueron los últimos resultados de la Lotería de Bogotá

Antes del sorteo de este jueves, estos fueron los números ganadores de los tres sorteos anteriores:

  • Sorteo 2860, 20 de agosto de 2026: 9217, serie 137.
  • Sorteo 2859, 13 de agosto de 2026: 0872, serie 343.
  • Sorteo 2858, 6 de agosto de 2026: 2944, serie 460.

De esta manera, el sorteo 2861 se suma a la lista de resultados de la Lotería de Bogotá correspondientes a agosto de 2026.