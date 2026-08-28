Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del viernes 28 de agosto

Este viernes 28 de agosto se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de algunas de las principales loterías y chances de Colombia. Durante el día, miles de jugadores estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar con mayor seguimiento en distintas regiones del país.

Como ocurre habitualmente, los sorteos despertaron el interés de los apostadores, quienes esperaron conocer los números ganadores de las diferentes modalidades y comprobar si sus apuestas fueron acertadas.

Resultados de los sorteos del viernes 28 de agosto

El Dorado Mañana

Premio mayor: 1846.

La Quinta: 9.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El chance continúa entre las modalidades de juego más populares en Colombia, especialmente en zonas donde este tipo de sorteos forma parte de una tradición que se ha mantenido durante años.

Cada jornada genera expectativa entre quienes participan con diferentes combinaciones de números. Aunque acertar depende exclusivamente del azar y no existe una fórmula que garantice un premio, los jugadores permanecen atentos a los resultados de cada sorteo.