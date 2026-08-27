Resultados de las loterías del 27 de agosto: así quedaron El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos durante la noche del jueves 27 de agosto para conocer los números ganadores de algunas de las loterías y sorteos más populares del país. Entre los resultados más esperados estuvieron los de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, cuyos sorteos ya dejaron definidos los números favorecidos.

Como ocurre cada noche, estos juegos de azar reúnen a quienes buscan comprobar si la suerte estuvo de su lado, ya sea con el premio mayor o con otros incentivos contemplados en cada modalidad de apuesta.

Resultados del miércoles 27 de agosto

El Dorado Mañana

Premio mayor: 4207.

La Quinta: 1.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Los jugadores pueden verificar sus boletos o apuestas con los resultados oficiales para confirmar si obtuvieron alguno de los premios disponibles.

Cómo reclamar un premio

En caso de resultar ganador, es importante conservar el comprobante de la apuesta en buen estado, dado que este documento es indispensable para iniciar el proceso de reclamación.

El pago de los premios dependerá del monto obtenido y de las condiciones establecidas por el operador del sorteo. En algunos casos, los premios menores pueden cobrarse en los puntos autorizados, mientras que las sumas más altas requieren un trámite adicional con la entidad correspondiente.