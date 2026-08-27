Resultado del Baloto, 26 de agosto: número de los 55.200 millones de pesos y los 11.600 de la Revancha

El Baloto realizó este miércoles 26 de agosto de 2026 un nuevo sorteo, correspondiente al número 2701, con un acumulado de $55.200 millones en el sorteo tradicional. En Baloto Revancha, el acumulado llegó a $11.600 millones.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del miércoles 26 de agosto

El Baloto realiza sus sorteos únicamente los lunes, miércoles y sábados, por lo que este miércoles los jugadores volvieron a tener la posibilidad de buscar alguno de los millonarios acumulados.

Resultados del sorteo del Baloto del 26 de agosto de 2026

Estos fueron los números correspondientes al sorteo tradicional del Baloto:

Acumulado: $55.200 millones

$55.200 millones Número ganador: 30 - 41 - 35 - 33 - 20

Súper balota: 05

El resultado corresponde al sorteo número 2701, realizado este miércoles 26 de agosto.

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 26 de agosto de 2026

En el caso de Baloto Revancha, el acumulado disponible para este sorteo era de $11.600 millones.

Número ganador: 19 - 18 - 26 - 02 - 25

Súper balota: 08

La modalidad Revancha cuenta con una combinación independiente de números frente al sorteo tradicional.

El sorteo 2701 de Baloto definió este miércoles las combinaciones que entraron en juego. Foto: Getty Images / Baloto

Estos fueron los últimos resultados del Baloto

Antes del sorteo de este miércoles, estos fueron los números registrados en los tres sorteos anteriores del Baloto, incluida la Súper balota:

24 de agosto de 2026: 10 - 13 - 18 - 27 - 39 | Súper balota: 13

10 - 13 - 18 - 27 - 39 | Súper balota: 13 22 de agosto de 2026: 10 - 12 - 16 - 35 - 36 | Súper balota: 11

10 - 12 - 16 - 35 - 36 | Súper balota: 11 19 de agosto de 2026: 10 - 13 - 15 - 23 - 39 | Súper balota: 12

En Baloto Revancha, los resultados de los tres sorteos anteriores fueron:

24 de agosto de 2026: 11 - 26 - 29 - 31 - 42 | Súper balota: 10

11 - 26 - 29 - 31 - 42 | Súper balota: 10 22 de agosto de 2026: 11 - 17 - 22 - 32 - 35 | Súper balota: 01

11 - 17 - 22 - 32 - 35 | Súper balota: 01 19 de agosto de 2026: 06 - 13 - 14 - 26 - 37 | Súper balota: 12

Estos resultados permiten consultar las combinaciones de los sorteos inmediatamente anteriores al realizado este 26 de agosto.