El Baloto realizó este miércoles 19 de agosto de 2026 el sorteo número 2698, correspondiente a una de las tres jornadas semanales en las que se juega este popular juego de azar en Colombia. Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del 19 de agosto de 2026

El acumulado del Baloto llegó a 54.000 millones de pesos, mientras que el acumulado de Baloto Revancha alcanzó los 2.060 millones de pesos.

Números ganadores del Baloto este miércoles 19 de agosto

En el sorteo número 2698 se conocieron las balotas ganadoras del Baloto y la respectiva Súper Balota.

Resultados del sorteo del Baloto del 19 de agosto de 2026

Número ganador: 10-13-15-23-39

10-13-15-23-39 Súper Balota: 12

Resultados del Baloto Revancha del 19 de agosto

Baloto Revancha también tuvo su sorteo este miércoles. Esta modalidad contaba con un acumulado de 2.060 millones de pesos.

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 19 de agosto de 2026

Número ganador: 06-13-14-26-37

06-13-14-26-37 Súper Balota: 12

Los jugadores pueden verificar los números de su tiquete para determinar si obtuvieron alguno de los premios disponibles.

Este miércoles se conocieron los resultados del Baloto y las cifras de su acumulado. Foto: Getty Images / Baloto

Estos fueron los últimos tres resultados del Baloto

Antes del sorteo de este miércoles 19 de agosto, estos fueron los resultados de las tres jornadas anteriores del Baloto:

17 de agosto de 2026: 03 - 05 - 20 - 27 - 41 | Súper Balota: 12

03 - 05 - 20 - 27 - 41 | Súper Balota: 12 15 de agosto de 2026: 02 - 10 - 15 - 23 - 30 | Súper Balota: 02

02 - 10 - 15 - 23 - 30 | Súper Balota: 02 12 de agosto de 2026: 11 - 13 - 15 - 16 - 42 | Súper Balota: 08

Últimos tres resultados de Baloto Revancha

En el caso de Baloto Revancha, los resultados de los tres sorteos anteriores fueron:

17 de agosto de 2026: 15 - 31 - 36 - 41 - 42 | Súper Balota: 03

15 - 31 - 36 - 41 - 42 | Súper Balota: 03 15 de agosto de 2026: 03 - 06 - 13 - 16 - 28 | Súper Balota: 08

03 - 06 - 13 - 16 - 28 | Súper Balota: 08 12 de agosto de 2026: 16 - 23 - 33 - 36 - 42 | Súper Balota: 01