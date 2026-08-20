Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números ganadores del jueves 20 de agosto

Los principales juegos de chance en Colombia vuelven a tener una nueva jornada este jueves 20 de agosto de 2026. Miles de personas esperan conocer las combinaciones que resulten favorecidas en El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los sorteos que hacen parte de las apuestas habituales en diferentes regiones del país.

Los resultados se conocen a lo largo del día, de acuerdo con los horarios establecidos para cada modalidad. Por esta razón, los números se irán actualizando a medida que finalicen los respectivos sorteos.

Resultados de El Dorado

El Dorado Mañana

Premio mayor: 0968.

La Quinta: 1.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

¿Cómo consultar si ganó?

Después de que sean publicados los resultados oficiales, los apostadores deben revisar cuidadosamente cada una de las cifras de su comprobante. También es recomendable conservar el tiquete en buen estado, pues este documento es necesario para realizar cualquier reclamación en caso de obtener un premio.

Los resultados pueden variar según la modalidad y el horario del sorteo, por lo que conviene verificar que la combinación corresponda exactamente al juego en el que se realizó la apuesta.