Loterías

Resultados del Sinuano Día y Noche de este domingo, 4 de octubre de 2026

Los apostadores tienen dos oportunidades para ganar cada día.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

4 de octubre de 2026 a las 2:47 p. m.
Resultados último sorteo Sinuano Día y Noche
Resultados último sorteo Sinuano Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos este domingo, 4 de octubre, a los resultados de El Sinuano Día y Sinuano Noche, dos de los sorteos más populares del país por sus premios y frecuencia diaria.

El sorteo de este miércoles puso en juego una millonaria suma de dinero.
Baloto superó los 63.000 millones: estos fueron los números ganadores del acumulado de este sábado 3 de octubre

Como es habitual, El Sinuano realiza dos sorteos cada día, uno en la jornada diurna y otro en la noche, permitiendo a los apostadores conocer rápidamente si su número fue el ganador del premio mayor.

Resultados de El Sinuano del 4 de octubre

El Sinuano Día

  • Número ganador: 8486
  • La Quinta: 6.
YouTube video UyVbqeWTcMc thumbnail

El Sinuano Noche

  • Número ganador: Pendiente.
  • La Quinta:  Pendiente.

¿Cómo reclamar un premio?

Quienes resulten ganadores deben verificar que su billete o comprobante de apuesta coincida exactamente con el número y la serie sorteados, cuando corresponda. El pago del premio dependerá del monto ganado y deberá reclamarse en los puntos autorizados, presentando el documento de identidad y el comprobante original en buen estado.

Lotería de Boyacá, 17 de enero de 2026.
Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 3 de octubre de 2026

Además, es recomendable revisar los tiempos establecidos para reclamar el premio y conservar el tiquete hasta completar el proceso de pago.

El Sinuano ofrece dos sorteos diarios, una modalidad que le permite a los jugadores participar tanto en la jornada del día como en la de la noche. Los resultados oficiales son publicados poco después de cada sorteo a través de los canales autorizados.