Loterías

Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 3 de octubre de 2026

Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
4 de octubre de 2026 a las 5:54 a. m.
Lotería de Boyacá, 3 de octubre de 2026.
Lotería de Boyacá, 3 de octubre de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Lotería de Boyacá.

Este sábado, 3 de octubre de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, donde un apostador se convirtió en feliz ganador del premio mayor de $15.000 millones.

Resultado Super Astro Sol19 de julio
Super Astro Sol del 3 de octubre de 2026: números ganadores, signo y resultados

Resultado del premio mayor sábado 3 de octubre de 2026

Número ganador de $15.000 millones

  • Número: 7394
  • Serie: 060
YouTube video fxaGIgjDzp0 thumbnail

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera:

  • Premio Mayor: $ 15.000.000.000
  • Premio Fortuna: $ 1.000.000.000
  • Premio Alegría: $ 400.000.000
  • Premio Ilusión: $ 300.000.000
  • Premio Esperanza: $100.000.000
  • Premio Berraquera: $ 50.000.000
  • Premio Optimismo: $ 20.000.000
  • Premio Valentía: $10.000.000