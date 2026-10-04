Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 3 de octubre de 2026

Este sábado, 3 de octubre de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, donde un apostador se convirtió en feliz ganador del premio mayor de $15.000 millones.

Super Astro Sol del 3 de octubre de 2026: números ganadores, signo y resultados

Resultado del premio mayor sábado 3 de octubre de 2026

Número ganador de $15.000 millones

Número: 7394

Serie: 060

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera: