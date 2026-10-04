Baloto superó los 63.000 millones: estos fueron los números ganadores del acumulado de este sábado 3 de octubre

Cientos de usuarios en el país estuvieron esperando en horas de la noche de este sábado 3 de octubre para conocer los números ganadores de un nuevo sorteo del Baloto.

Para la edición número 2717, la entidad informó que se registró un acumulado de $63.600 millones, trayendo más intriga a los participantes para ser el afortunado ganador.

En el caso del Baloto Tradicional, la acumulación llegó a $61.600 millones. Por otro lado, el Baloto Revancha presentó un acumulado de $2.000 millones.

El Baloto realiza sus sorteos los lunes, miércoles y sábados, por lo que el próximo sorteo se llevará a cabo en una de esas jornadas.

Los números ganadores del Baloto Tradicional y Baloto Revancha de este sábado 3 de octubre de 2026

El Baloto Tradicional compartió los números que trajeron la suerte a los participantes de la lotería. El resultado fue el siguiente:

Número ganador: 03-10-14-26-31 .

. Súper Balota: 10.

En cuanto al Baloto Revancha, los números ganadores fueron los siguientes:

Número ganador: 27-23-38-19-40 .

. Súper Balota: 14.

Dentro de cada uno de estos resultados, el último número de cada combinación corresponde a la Súper Balota.

Estos fueron los últimos resultados del Baloto

Antes del sorteo de este sábado, estas fueron las combinaciones de los tres sorteos anteriores del Baloto, incluyendo la Súper Balota:

30 de septiembre de 2026: 11 - 18 - 22 - 30 - 32 - 10

11 - 18 - 22 - 30 - 32 28 de septiembre de 2026: 12 - 13 - 15 - 25 - 29 - 10

12 - 13 - 15 - 25 - 29 - 26 de septiembre de 2026: 11 - 15 - 16 - 20 - 36 - 12

En cada caso, el último número corresponde a la Súper Balota.

Últimos resultados de Baloto Revancha

Estas fueron las combinaciones de los tres sorteos anteriores de Baloto Revancha: