Los juegos de azar siguen despertando el interés de miles de colombianos que buscan probar suerte y llevarse alguno de los premios de esta lotería.

Entre las alternativas que se realizan en el país está El Sinuano, un sorteo que se destaca por ofrecer dos oportunidades al día.

Sus ediciones Día y Noche permiten a los jugadores participar en diferentes horarios y revisar si las cifras de sus apuestas coincidieron con los números ganadores.

Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de este sábado 21 de noviembre de 2026

A las 2:30 p. m., se realizó el sorteo de El Sinuano Día de este viernes 20 de noviembre. Los participantes estarán atentos a la combinación ganadora para comprobar si sus apuestas resultaron premiadas.

El Sinuano Día

Número ganador: 5576.

La Quinta: 9.

El próximo sorteo del Sinuano Día se llevará a cabo este domingo, 22 de noviembre, a las 2:30 p. m., ofreciendo una nueva oportunidad para quienes desean tentar nuevamente la suerte.

El Sinuano Noche

Número ganador: pendiente.

La Quinta: pendiente.

¿Cómo comprobar si su apuesta fue ganadora?

Quienes participaron en El Sinuano deben revisar las cifras de su apuesta y compararlas con el resultado oficial del sorteo.

El tipo de premio que pueden recibir depende de la modalidad seleccionada y de la posición en la que coincidan los números.

No es indispensable acertar las cuatro cifras para tener la posibilidad de ganar. El juego contempla diferentes opciones:

Combinación completa: acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.

acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado. Tres últimas cifras: coincidir con los tres dígitos finales.

coincidir con los tres dígitos finales. Pata: acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. Uña: tener el mismo último dígito del número ganador.

Por otro lado, El Sinuano Noche se juega de lunes a sábado a las 10:30 p. m., momento en el que se conocen las cifras correspondientes a esta edición.

Si el resultado coincide con alguna de las modalidades premiadas, el participante debe verificar el número en los canales oficiales y consultar los requisitos para reclamar el premio. Para el trámite deberá presentar su documento de identidad y cumplir las condiciones establecidas para el pago.