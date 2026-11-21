Este sábado, 21 de noviembre, se realizaron los sorteos de La Antioqueñita, uno de los juegos de chance que cuenta con dos modalidades: Antioqueñita 1 y Antioqueñita 2. Los resultados permiten a los participantes comprobar si acertaron las cifras seleccionadas para esta jornada.

El sorteo cuenta con cuatro cifras principales y, en las modalidades que incluyen esta opción, una quinta balota que también hace parte del resultado.

Resultado de La Antioqueñita 1 de este sábado, 21 de noviembre

El resultado del sorteo de La Antioqueñita 1 de este sábado, 21 de noviembre, fue el número 3626, con la quinta cifra 1.

Los participantes pueden comparar este resultado con el número que eligieron para comprobar si acertaron en el sorteo.

Resultado de La Antioqueñita 2 de este sábado, 21 de noviembre

Por su parte, el resultado de La Antioqueñita 2 de este sábado, 21 de noviembre, fue el número: pendiente, con la quinta cifra: pendiente.

Esta modalidad también permite a los jugadores revisar las cifras obtenidas durante la jornada y verificar sus apuestas.

¿Cómo se juega La Antioqueñita?

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. En versiones recientes se incorporó una quinta balota, que amplió las posibilidades del juego y añadió otro elemento al momento de conocer los resultados.

Los participantes deben revisar las condiciones de cada modalidad para identificar cómo se contabilizan las cifras y qué requisitos deben cumplir para obtener un premio.