Un nuevo jugador en Colombia recibió el premio mayor del MiLoto, en Santa Marta, donde cayó un acumulado de $120 millones durante el sorteo 0645 realizado el 20 de noviembre de 2026.

¿Quién se llevó los $300 millones de MiLoto? Cayó el premio mayor en este municipio de Boyacá

De acuerdo con la información publicada por la organización del juego, los números ganadores del sorteo 0645 fueron 10, 26, 29, 35 y 37.

El jugador que acertó esta combinación realizó su apuesta bajo la modalidad manual, en la cual las personas seleccionan personalmente los números con los que desean participar.

El tiquete ganador fue adquirido a través de la página web oficial de Baloto (www.baloto.com), por lo que esta es la décimo cuarta vez en 2026 que el premio mayor de MiLoto cae con una apuesta comprada de manera digital.

¿Cómo reclamar el premio de MiLoto?

El afortunado ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para reclamar su premio de $120 millones.

Asimismo, podrá consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio mayor a través de la página oficial del sorteo.

El operador recomienda verificar las condiciones establecidas para la entrega del premio y seguir el procedimiento correspondiente para completar el trámite.

Este sorteo 0645 dejó un total de 9.675 ganadores y más de $193 millones de pesos en premios.

¿Cuánto dinero ha entregado MiLoto en premios?

Según la información de la organización, entre el 20 de octubre de 2023 y el 16 de noviembre de 2026, este juego ha pagado $65.743 millones de pesos en 3.993.745 premios.

Además, en este mismo período, el juego ha registrado ventas por $187.505 millones, correspondientes a 40.556.025 tiquetes.

Y entre octubre de 2023 y noviembre de 2026 ha aportado $27.093 millones al sistema de salud