Hay nuevo millonario en Colombia; cayó premio de 200 millones de pesos de MiLoto

Un jugador se convirtió en el nuevo ganador del premio mayor de MiLoto, tras acertar los cinco números del sorteo 0623 y llevarse un acumulado de 200 millones de pesos. La apuesta ganadora fue registrada en Cali, Valle del Cauca, a través de la página web Baloto.com.

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De acuerdo con la información entregada por la organización del juego, los números ganadores fueron 07, 11, 27, 28 y 33. El tiquete se adquirió bajo la modalidad manual, es decir, el participante seleccionó sus números al hacer la apuesta.

MiLoto cayó en el Valle del Cauca. Foto: Montaje Wendy Mambuscay, El País: fotos de El País y Colprensa.

Este es el cuarto premio mayor de MiLoto que cae en Cali desde la creación del juego y la vigesimonovena vez que se entrega el acumulado durante 2026, según el comunicado.

El sorteo también dejó 12.799 ganadores en las diferentes categorías, con premios que sumaron más de 289 millones de pesos.

¿Cómo reclamar el premio de MiLoto?

La persona que acertó los cinco números deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para iniciar el proceso de reclamación. También podrá consultar los requisitos y las condiciones en el sitio web oficial de Baloto: www.baloto.com.

Los pasos para cobrar el premio dependen de las condiciones establecidas por el operador. Por ello, el ganador deberá verificar los documentos y procedimientos requeridos antes de completar el trámite.

¿Cuánto dinero ha entregado MiLoto en premios?

Según las cifras divulgadas por la organización, entre el 20 de octubre de 2023 y el 12 de octubre de 2026, MiLoto ha entregado más de 63.018 millones de pesos en premios, distribuidos en 3.787.967 premios.

En ese mismo periodo, el juego ha transferido más de 25.898 millones de pesos al sistema de salud colombiano, de acuerdo con el balance presentado por la compañía.

Miloto números ganadores. Foto: Getty Images / MiLoto

Las apuestas de MiLoto están disponibles a través de Baloto.com, así como en puntos físicos autorizados de Su Red y SuperGIROS y en establecimientos de grandes superficies.

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La organización también informó que los premios de hasta 2 millones de pesos de Baloto, Revancha, MiLoto y Colorloto pueden cobrarse mediante su página web, de acuerdo con las condiciones vigentes para cada juego.