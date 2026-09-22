Por segunda vez en este 2026, la lotería de MiLoto cayó con su premio mayor en Antioquia, convirtiendo a un habitante de Bello en el ganador de $550 millones.
Esto lo logró este apostador con los números 13, 17, 33, 34 y 35, los cuales coincidieron en su juego con el sorteo 0610. Según la organización de este juego, el ganador adquirió su tiquete en un punto de venta del aliado comercial Gana, mediante la modalidad automática.
Esta edición del MiLoto dejó un total de 15.804 ganadores en diferentes categorías de aciertos a nivel nacional, además del ganador del premio gordo.
Vale la pena precisar que esta no es la segunda vez que cae esta lotería en Colombia. Desde la entidad confirmaron que en 2026 el premio mayor ha sido entregado en 25 oportunidades en distintas regiones del país.
¿Qué debe hacer el ganador de la lotería?
MiLoto detalló que este ciudadano ahora debe comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en la página web www.baloto.com.
Las condiciones que dice la página web de MiLoto
Al tratarse de un premio mayor que supera el umbral legal de las 182 UVT ($9.532.068 COP para 2026), el proceso de cobro se gestiona de manera directa con la Fiduciaria de Occidente bajo las siguientes condiciones:
- Documentación obligatoria: presentar el documento de identidad original (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte).
- Tiquete en físico o digital: como el tiquete fue adquirido digitalmente, se debe presentar impreso el comprobante digital descargado de la sección “Mis Apuestas”.
- Plazo máximo de cobro: El ganador cuenta con un plazo máximo de 365 días calendario contados a partir de la fecha del sorteo para reclamar el dinero. De no hacerse efectivo en este lapso, los recursos son transferidos al sistema de salud pública de Colombia.
- Certificación bancaria: Para efectuar el pago del premio mediante transferencia electrónica, la entidad fiduciaria solicitará una certificación bancaria activa del ganador con una expedición no mayor a 30 días.
- Descuentos e impuestos por ley (Ganancias Ocasionales): Sobre el monto total del acumulado ($550 millones) se aplica la retención por ganancia ocasional del 20% fijada en la reforma tributaria nacional. Por lo tanto, el desembolso neto para el ganador es de $440 millones de pesos, descontando $110 millones transferidos a la DIAN.