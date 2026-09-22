Por segunda vez en este 2026, la lotería de MiLoto cayó con su premio mayor en Antioquia, convirtiendo a un habitante de Bello en el ganador de $550 millones.

La suerte cayó en Cali: MiLoto encontró a su nuevo millonario

Esto lo logró este apostador con los números 13, 17, 33, 34 y 35, los cuales coincidieron en su juego con el sorteo 0610. Según la organización de este juego, el ganador adquirió su tiquete en un punto de venta del aliado comercial Gana, mediante la modalidad automática.

Esta edición del MiLoto dejó un total de 15.804 ganadores en diferentes categorías de aciertos a nivel nacional, además del ganador del premio gordo.

Sorteo 5 de septiembre. Foto: Montaje Semana

Vale la pena precisar que esta no es la segunda vez que cae esta lotería en Colombia. Desde la entidad confirmaron que en 2026 el premio mayor ha sido entregado en 25 oportunidades en distintas regiones del país.

¿Qué debe hacer el ganador de la lotería?

MiLoto detalló que este ciudadano ahora debe comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en la página web www.baloto.com.

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Las condiciones que dice la página web de MiLoto

Al tratarse de un premio mayor que supera el umbral legal de las 182 UVT ($9.532.068 COP para 2026), el proceso de cobro se gestiona de manera directa con la Fiduciaria de Occidente bajo las siguientes condiciones: