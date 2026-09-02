La suerte cayó en Cali: MiLoto encontró a su nuevo millonario

La suerte volvió a sonreírle a Cali, pues un ciudadano de la capital del Valle del Cauca se convirtió en el más reciente ganador del premio mayor de MiLoto, luego de acertar la combinación ganadora del sorteo número 0599, el cual jugó el pasado 1 de septiembre.

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Los números que cambiaron la historia del afortunado jugador fueron 7, 15, 20, 29 y 31. Gracias a esta combinación, el ganador se llevó un premio de $200 millones de pesos, convirtiéndose en el nuevo millonario que deja este popular juego de azar.

El premio tiene además un significado especial para la ciudad, pues esta es la quinta ocasión en la historia de MiLoto en la que el premio mayor cae en Cali. El tiquete ganador fue adquirido bajo la modalidad manual y vendido en uno de los puntos de venta del aliado Gane.

Resultado de MiLoto del 1 de septiembre. Foto: MiLoto

Ahora, el afortunado deberá seguir el proceso establecido para reclamar su premio. Para ello, podrá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar directamente las condiciones y pasos correspondientes a través de la página oficial de Baloto.

MiLoto continúa consolidándose como una de las alternativas de juegos de suerte y azar más populares del país. Entre el 20 de octubre de 2023 y el 30 de agosto de 2026, el juego ha entregado más de $59.603 millones en premios, distribuidos en 3.539.888 premios.

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Durante ese mismo periodo, también ha realizado transferencias superiores a los $24.500 millones al sistema de salud colombiano.

Quienes quieran participar pueden adquirir MiLoto a través de la página oficial de Baloto desde un celular o computador. También está disponible en más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS en el país, además de diferentes cadenas de grandes superficies.

La identidad del nuevo ganador permanece en reserva, mientras Cali celebra que, una vez más, la fortuna decidió quedarse en la ciudad.