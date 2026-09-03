Lotería del Quindío: este es el número ganador de este jueves 3 de septiembre

La noche de este jueves 3 de septiembre trajo consigo el esperado sorteo de la Lotería del Quindío, una de las opciones preferidas por los compradores de juegos de azar en Colombia debido a las altas sumas de dinero que entrega en su premio mayor y secos.

Este es el número ganador de la Lotería del Quindío en medio de su esperado regreso

Como de costumbre, las balotas comenzaron a girar sobre las 10:30 de la noche y, en cuestión de minutos, la entidad dio a conocer la combinación ganadora del premio mayor: el número 8498 de la serie 173.

Plan de premios secundarios para los compradores

Además del acumulado principal, la Lotería del Quindío dispone de una amplia bolsa de premios secos destinados a los compradores que acierten a las series y combinaciones derivadas. El plan de premios distribuido por la entidad departamental para esta edición se estructura de la siguiente manera:

Cantidad de premios secos Valor unitario (COP) 1 $200.000.000 1 $100.000.000 5 $50.000.000 5 $40.000.000 5 $30.000.000 10 $20.000.000 10 $10.000.000

Verificación de billetes y próximo sorteo

La Gerencia de la Lotería del Quindío recordó a los apostadores que la validación de las fracciones se debe realizar exclusivamente en los canales autorizados para evitar estafas. Los usuarios pueden ingresar al portal web oficial de la entidad, seleccionar la pestaña “Consultar Resultados”, digitar el número de billete de cuatro cifras junto a su respectiva serie y el sistema verificará automáticamente el estado del boleto.

La directiva de la empresa comercial del Estado confirmó que la operación del juego se mantendrá de forma ininterrumpida de acuerdo con la programación habitual. El próximo sorteo del premio mayor quedó programado para el jueves 3 de septiembre, fecha en la que los puntos de venta autorizados volverán a comercializar el billete en todo el territorio nacional.