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Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del jueves, 3 de septiembre de 2026

Esta es la combinación numérica en el sorteo del día de hoy.

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Redacción Loterías
3 de septiembre de 2026 a las 2:10 p. m.
Resultado de la lotería Chontico del jueves 3 de septiembre de 2026.
Resultado de la lotería Chontico del jueves 3 de septiembre de 2026. Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

Este jueves, 3 de septiembre de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

El sorteo 8535 dejó como número ganador el 2909, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

También hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 5.

Resultado de Chontico Día - 3 de septiembre

Premio mayor: 2909

  • Tres últimos: 909.
  • Dos últimos: 09.
  • Cifra completa: 2909.
  • Último número: 5.
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Resultado de Chontico Noche - 3 de septiembre

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente.
  • Dos últimos: pendiente.
  • Cifra completa: pendiente.
  • Último número: pendiente.
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El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el viernes 4 de septiembre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 2 de septiembre de 2026: 7230. La Quinta: 4.
  • 1 de septiembre de 2026: 3628. La Quinta: 9.
  • 31 de agosto de 2026: 4348. La Quinta: 0.

Chontico Noche

  • 2 de septiembre de 2026: 8301. La Quinta: 0.
  • 1 de septiembre de 2026: 9362. La Quinta: 3.
  • 31 de agosto de 2026: 7715. La Quinta: 8.