La Antioqueñita Día y Tarde: conozca los números ganadores del sorteo de este jueves, 3 de septiembre

Este jueves, 3 de septiembre de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del miércoles 2 de septiembre

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6721 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 6095, mientras que la quinta balota fue el 7.

Resultados del sorteo 6721 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 6095

Quinta balota: 7

Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6722 - La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

El Sinuano del 2 de septiembre: conozca los resultados de los sorteos día y noche de este miércoles

Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 2 de septiembre de 2026: 5316 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 1 de septiembre de 2026: 7959 – Quinta balota: 3

– Quinta balota: Sorteo del 31 de agosto de 2026: 1345 – Quinta balota: 9

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 2 de septiembre de 2026: 1892 – Quinta balota: 3

– Quinta balota: Sorteo del 1 de septiembre de 2026: 2695 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 31 de agosto de 2026: 9685 – Quinta balota: 9

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este viernes, 4 de septiembre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.