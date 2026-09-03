¿Jugó la lotería? Estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 3 de septiembre

Durante este jueves 3 de septiembre, los apostadores en Colombia estuvieron atentos a los diferentes sorteos de chance que se realizan a lo largo de la jornada. Entre los más consultados se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que cuentan con sorteos en diferentes horarios.
Una vez conocidos los resultados, quienes participaron podrán comparar sus números y verificar si la suerte estuvo de su lado. Es importante revisar con atención la combinación registrada en el tiquete y la modalidad correspondiente, ya que cada juego cuenta con horarios y características diferentes.
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 0820.
- La Quinta: 9.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Los resultados corresponden a los sorteos realizados durante este jueves 3 de septiembre. Los jugadores pueden consultar sus tiquetes y comprobar si la combinación obtenida coincide con alguno de los números ganadores.