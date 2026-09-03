¿Jugó la lotería? Estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 3 de septiembre

Durante este jueves 3 de septiembre, los apostadores en Colombia estuvieron atentos a los diferentes sorteos de chance que se realizan a lo largo de la jornada. Entre los más consultados se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que cuentan con sorteos en diferentes horarios.

Una vez conocidos los resultados, quienes participaron podrán comparar sus números y verificar si la suerte estuvo de su lado. Es importante revisar con atención la combinación registrada en el tiquete y la modalidad correspondiente, ya que cada juego cuenta con horarios y características diferentes.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 0820.

La Quinta: 9.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Los resultados corresponden a los sorteos realizados durante este jueves 3 de septiembre. Los jugadores pueden consultar sus tiquetes y comprobar si la combinación obtenida coincide con alguno de los números ganadores.