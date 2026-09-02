Este es el resultado de Super Astro Luna: miércoles 2 de septiembre de 2026

Durante la noche de este miércoles, 2 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo de Super Astro Luna, que entrega un premio de hasta 42.000 veces el valor apostado.

En la transmisión oficial por Canal 1, se informó que el premio mayor correspondió al número 6150, acompañado del signo Virgo.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del miércoles 2 de septiembre de 2026

Estos fueron los resultados oficiales:

El número ganador es: 6150.

Los últimos tres dígitos: 150.

Los últimos dos dígitos: 50.

El signo zodiacal ganador es: Virgo.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

Sorteo del 1 de septiembre de 2026 : número 7032 con el signo Géminis

: número con el signo Sorteo del 31 de agosto de 2026 : número 8480 con el signo Libra

: número con el signo Sorteo del 30 de agosto de 2026: número 1823 con el signo Leo

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte con la posibilidad de ganar millones de pesos al acertar la cifra completa, en el mismo orden de las balotas, además del signo zodiacal elegido.

El próximo sorteo de Super Astro Luna se llevará a cabo este jueves, 3 de septiembre. La transmisión podrá seguirse en vivo por televisión a través de Canal 1, mientras que los resultados estarán disponibles en la página oficial de Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:

4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.

gana 42.000 veces el monto apostado. 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.

gana 1.000 veces la apuesta. 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada.