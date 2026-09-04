Pedro Rendón, reconocido actor, publicó un video en redes sociales en el que se refirió a la polémica que se desató por el acto religioso durante la posesión presidencial. El artista se dirigió a sus seguidores con un mensaje que generó reacciones.

Ana Lucía Pineda, primera dama, subió una fotografía y dejó un sentido mensaje a Abelardo De La Espriella en medio de sus labores

De acuerdo con lo que quedó registrado, el famoso lució su camiseta de Colombia y mencionó lo ocurrido aquel 7 de agosto. En su mensaje, pidió perdón, con un tono particular, a todos aquellos que pudieron haberse sentido ofendidos por esto.

Rendón señaló que se identificaba con las creencias religiosas del Gobierno y que respaldaba ideas sociales y personales basadas en la Iglesia católica.

“Hoy quiero pedir perdón por ser espiritual, por creer en Dios, por creer que el núcleo principal de la sociedad es la familia. Que los valores y principios siempre serán necesarios por el bien de la humanidad. Quiero pedir perdón a quienes se ofendieron por hacer una oración a Dios el día de la posesión del presidente de la República”, comentó.

“A lo largo de la humanidad y de la historia, todas las culturas han estado ligadas a un ser superior… que les brinda seguridad, tranquilidad, paz. Siempre ha sido así”, agregó.

En cuanto a sus ideales, el artista reiteró que no respaldaba ciertas situaciones que, según él, incentivaban la guerra, pues consideraba que Dios regía el mundo.

“Prefiero ser así que andar exponiendo una bandera de guerra o muerte. Prefiero orar a Dios en lugar de estar mostrando una bandera que nos trae recuerdos muy tristes, como la bandera del M-19. Prefiero orar a Dios que estar consagrando la Tierra a huéspedes espirituales oscuros”, comentó.

“Lo mejor siempre es estar de la mano de Dios. Aunque a algunas les ofenda o les incomode, siempre va a ser lo mejor. Lo reitero. No con esto pretendo cambiar tu ideal, tu política o tu forma de creer”, aseguró.

Por último, pidió respeto y tolerancia frente a las diferencias religiosas. “Exijo un poco de respeto. Pido perdón si he hecho comentarios que te han ofendido, pero soy creyente y Dios siempre va a estar conmigo. Mi familia siempre está consagrada”, concluyó.