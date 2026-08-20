Este es el número ganador de la Lotería del Quindío en medio de su esperado regreso

La Lotería del Quindío retomó sus sorteos habituales la noche de este jueves 20 de agosto, luego de superar tres meses de suspensión transitoria generada por la falta de reserva técnica. Las balotas volvieron a girar sobre las 10:30 p. m., momento en el que se anunció la combinación ganadora correspondiente al premio mayor con el número 3531 de la serie 106.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del 20 de agosto de 2026

El retorno de este juego de azar coincide con un periodo de transición en el país tras recientes acontecimientos nacionales. Las directivas de la entidad confirmaron que el sorteo mantendrá su programación habitual los días jueves, fijando su próxima fecha de ejecución para el 27 de agosto.

Restructuración del plan de premios y costos de la fracción

Para este reinicio de operaciones, la empresa presentó una actualización en su estructura de incentivos monetarios. La bolsa global de premios alcanzó una suma total de 9.600 millones de pesos, encabezada por un premio mayor de 2.000 millones de pesos y respaldada por una oferta de 37 premios secos.

Asimismo, se establecieron las tarifas de venta al público para los apostadores. El billete completo tendrá un valor comercial de 12.000 pesos y estará dividido en tres fracciones, con un costo individual de 4.000 pesos por fracción.