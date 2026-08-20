Sinuano Día y Noche: cifras ganadoras del sorteo de hoy jueves, 20 de agosto

El Sinuano Día y Noche se mantiene entre las modalidades de chance con mayor seguimiento en Colombia, al reunir diariamente a miles de jugadores que esperan acertar la combinación premiada. Sus sorteos se realizan en dos horarios, lo que ofrece a los apostadores más de una oportunidad para probar suerte.

Durante este jueves 20 de agosto, la expectativa se concentró nuevamente en las ediciones de la jornada diurna y nocturna. Una vez finalizaron ambos sorteos, los participantes estuvieron atentos a la publicación de los números oficiales para comprobar si alguna de sus apuestas había resultado ganadora.

Precisamente, la posibilidad de participar dos veces al día es uno de los aspectos que ha contribuido a la popularidad de este juego de chance. Los resultados se divulgan después de cada sorteo y pueden consultarse mediante los canales autorizados y diferentes plataformas digitales dedicadas a informar sobre los números premiados.

El Sinuano Día

Número ganador: 2638.

La Quinta: 2.

El Sinuano Noche

Número ganador: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El próximo sorteo de El Sinuano Día se realizará este viernes, 21 de agosto, a las 2:30 p. m., brindando una nueva oportunidad para quienes deseen volver a probar su suerte.