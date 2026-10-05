Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este lunes 5 de octubre de 2026

Los principales chances de Colombia vuelven a sortearse este 5 de octubre.

Los juegos de azar mantienen una amplia participación en Colombia, donde miles de personas siguen diariamente los diferentes sorteos con la expectativa de acertar las combinaciones ganadoras.

Este lunes se llevarán a cabo nuevas jornadas de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los chances más conocidos del país. Los resultados se irán conociendo a medida que se realicen los respectivos sorteos.

Resultados de los sorteos de este lunes 5 de octubre

El Dorado Mañana

Número ganador: 9023.

Quinta cifra: 3.

El Dorado Tarde

Número ganador: pendiente.

Quinta cifra: pendiente.

El Paisita Día

Número ganador: pendiente.

Quinta cifra: pendiente.

El Paisita Noche

Número ganador: pendiente.

Quinta cifra: pendiente.

La Caribeña Día

Número ganador: pendiente.

Quinta cifra: pendiente.

La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente.

Quinta cifra: pendiente.

Los participantes deben verificar cuidadosamente la combinación registrada en su tiquete y conservarlo en buen estado en caso de resultar favorecidos.

Los resultados se actualizan después de cada sorteo, por lo que los jugadores pueden consultar las cifras correspondientes a cada modalidad a medida que avance la jornada.