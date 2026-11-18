Este miércoles 18 de noviembre se llevan a cabo nuevos sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar que cuentan con participación de miles de colombianos. A lo largo de la jornada, los jugadores pueden consultar los resultados de las modalidades de día y noche para comprobar si sus números coinciden con alguna de las combinaciones ganadoras.

Estos sorteos se realizan en diferentes horarios, por lo que es importante tener en cuenta la modalidad en la que se participó y la fecha correspondiente antes de verificar el resultado.

Números ganadores de los sorteos del miércoles 18 de noviembre

Estos son los resultados que se han conocido durante la jornada:

El Dorado Mañana

Premio mayor: 1162.

La Quinta: 2.

El Dorado Tarde

Premio mayor: 2306.

La Quinta: 3.

El Paisita Día

Premio mayor: 2809.

La Quinta: 3.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

¿A qué hora se conocen los resultados de los sorteos?

Cada juego cuenta con diferentes horarios y modalidades. Por esta razón, los resultados se publican a medida que se realizan los sorteos.

El Dorado: tiene modalidades de mañana, tarde y noche.

tiene modalidades de mañana, tarde y noche. El Paisita: cuenta con sorteos de día y noche.

cuenta con sorteos de día y noche. La Caribeña: realiza sus sorteos de día y noche.

Los participantes deben comprobar que las cifras de sus tiquetes coincidan con la modalidad y la fecha en la que hicieron su apuesta.

¿Qué hacer si su número resulta ganador?

Si alguna de las combinaciones coincide con la jugada realizada, es importante conservar el tiquete original y consultar con el operador autorizado cuáles son los pasos para reclamar el premio.

También se recomienda verificar los resultados en los canales oficiales, especialmente cuando se trata de sorteos cuyos números todavía no han sido publicados.