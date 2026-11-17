Este martes 17 de noviembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería del Tolima. El juego, que habitualmente se realiza los lunes, fue trasladado debido al festivo del 16 de noviembre.

En esta edición, correspondiente al sorteo 4196, los participantes tuvieron la oportunidad de ganar un premio mayor de $3.500 millones, además de diferentes premios secos.

¿Fue ganador? Números y signo del Super Astro Luna del martes 17 de noviembre de 2026

Resultado del Super Astro Sol de este martes 17 de noviembre: número y signo de hoy

Resultado de la Lotería del Tolima hoy, lunes 9 de noviembre de 2026

Sorteo: 4196

4196 Premio mayor: $3.500 millones

$3.500 millones Número ganador: 7565

7565 Serie ganadora: 133

Estos fueron los 10 últimos resultados:

Lunes, 9 de noviembre de 2026: Número 8349| Serie 243.

Número 8349| Serie 243. Martes, 3 de noviembre de 2026: Número 8708 | Serie 133.

Número 8708 | Serie 133. Lunes, 19 de octubre de 2026: Número 0902 | Serie 082.

Número 0902 | Serie 082. Lunes, 19 de octubre de 2026: Número 2891 | Serie 273.

Número 2891 | Serie 273. Martes, 13 de octubre de 2026: Número 3256 | Serie 070.

Número 3256 | Serie 070. Lunes, 5 de octubre de 2026: Número 6241 | Serie 067.

Número 6241 | Serie 067. Lunes, 28 de septiembre de 2026: Número 6718 | Serie 171.

Número 6718 | Serie 171. Lunes, 21 de septiembre de 2026: Número 4008 | Serie 055.

Número 4008 | Serie 055. Lunes, 14 de septiembre de 2026: Número 6845 | Serie 051.

Número 6845 | Serie 051. Lunes, 7 de septiembre de 2026: Número 2680 | Serie 022.